Leobardo Rodríguez denuncia amenazas de muerte tras actos de su cuñado

El regidor y presidente de la Comisión de Arte del Ayuntamiento de Puebla, Leobardo Rodríguez Juárez, informó que ha recibido amenazas de muerte, luego que se diera a conocer que es cuñado del responsable que atropelló a tres perros en el municipio de Cuautlancingo.

El pasado 26 de julio se dio a conocer que en el mencionado municipio, un hombre, de nombre César Augusto, atropelló con su camioneta a tres canes que se encontraban en la banqueta, provocándole la muerte a uno de ellos, sin embargo, el presunto culpable es cuñado del regidor de Morena, Leobardo Rodríguez.

Aunado a esto, Rodríguez Juárez admitió que sí tiene una relación sentimental con la hermana del hombre acusado, sin embargo, se deslindó de la culpabilidad, pues dijo que no tiene ninguna responsabilidad o relación con el atropellamiento.

Asimismo, pidió a las personas que no se “desvíen” del verdadero problema, ya que ha recibido amenazas de muerte a través de mensajes y llamadas telefónicas, las cuales aseguró, son parte de una “orda de bots”.

De igual manera y sin dar nombres, aseguró que este tipo de acciones son realizadas por un “actor político” que se quiere “trepar” a este tema, no obstante, dijo que estas acusaciones deben ser dirigidas al responsable del hecho.

Debido a esto, dijo que es importante que se presente una denuncia ante las autoridades correspondientes, para que se lleve a cabo el proceso legal y se sancione a la persona, en caso de ser culpable.

“No tengo ninguna responsabilidad, no tengo ninguna vinculación, como representante en el municipio de Puebla no puedo actuar porque esto sucedió en el municipio de Cuautlancingo, y como ciudadano no tengo la posesión de los vídeos ni soy testigo”

Leobardo Rodríguez Juárez

Regidor y presidente de la Comisión de Arte del Ayuntamiento de Puebla,