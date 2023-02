Llama AMLO a Banxico para que se ocupe del crecimiento económico

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su preocupación por la inflación y el respeto por las decisiones de Banco de México y llamó a trabajar para el crecimiento económico.

Desde Zapopan, Jalisco, el mandatario hizo referencia al incremento de la tasa de interés de referencia en 50 puntos base a un nivel del 11 por ciento que realizó Banxico y declaró que no fue muy superior a lo que esperaba.

«Creo que ya es el último incremento que por cierto, no fue muy superior a lo que se esperaba, no llegó ni a un punto, está en 7.7, anualizado, pero en el mes. Entonces este ya pensamos que va a bajar más, no vamos a dejar de enfrentar el problema inflacionario, nos preocupa y nos ocupa, pero no es para alarmarse»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México