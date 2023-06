Llama Céspedes a ediles a no eludir el combate a la delincuencia

Tras los hechos violentos en diversos puntos del estado, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, declaró que los presidentes municipales de Puebla no se pueden seguir haciendo a un lado en temas de seguridad pública, pues tienen la obligación de atender y continuar invirtiendo recursos para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

Durante junio se han presentado, principalmente en la zona metropolitana, balaceras, hallazgos de cuerpos, ataques directos, un feminicidio, así como las extorsiones y cobros de piso que se denunciaron en Tecamachalco por parte de un sacerdote.

Este miércoles, el mandatario poblano expresó que seguirá señalando a los ediles que no destinen recursos para la contratación de policías, pues es su «prioridad, responsabilidad y su obligación» reforzar la seguridad pública.

“Si no siguen incrementando el número de policías, yo los voy a estar señalando, porque no es correcto, necesitan invertir en seguridad pública los presidentes. Los presidentes municipales no pueden hacerse a un lado, tienen que seguir invirtiendo en seguridad pública”

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla