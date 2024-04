«No es mala la polémica, pero no se metan con familiares»: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó a no atacar a familiares durante campañas políticas, enfatizando la importancia de la veracidad y el respeto en el debate público.

Durante su conferencia matutina, López Obrador reiteró que cualquier disputa debe ser dirigida hacia él y no a sus familiares, subrayando la necesidad de resguardar a los menores de la controversia política.

«Tenemos que estar informando y no es mala la polémica, nada más que no mienten madre. Que no se metan con familiares. Que no se metan con menores, que si tienen un problema conmigo, que sea conmigo, no con mis hijos», expresó durante su conferencia mañanera.

El mandatario advirtió sobre la difusión de información falsa, como acusaciones contra sus hijos por presuntos negocios ilícitos. Señaló que la polarización política puede llegar a niveles injustificados y dañinos.

López Obrador también respondió a críticas personales, como el reciente video que involucra al hijo de la candidata Xóchitl Gálvez, abogando por centrarse en debates sobre lo público y no en cuestiones personales.

Aunque los reporteros le preguntaron directamente sobre el caso, el Mandatario prefirió no mencionar los detalles.

«No me meto en eso… soy respetuoso», se limitó a decir sobre el video del hijo de Gálvez.

Enfatizó la importancia de la transparencia y el respeto en la democracia, llamando a la reflexión sobre los argumentos políticos y la trayectoria de los candidatos, en lugar de involucrar a sus familiares en la discusión.

El jefe del Ejecutivo subrayó que no comparte los argumentos de que hoy en el país se ha generado un ambiente de polarización, y, por el contrario, comentó que en democracia es fundamental la polémica.

Refirió que la polarización se da arriba y no entre la ciudadanía. “En el Senado, la Cámara (de Diputados), los periódicos, los medios; pero no el pueblo, la gente no, la gente es muy respetuosa, mucho muy respetuosa. Esto es arriba, es donde hay confrontación y hasta eso no ha pasado a mayores”.

