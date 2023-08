Los pájaros huyen de las ciudades por el calor

El efecto isla de calor se refiere al fenómeno en el cual las áreas urbanas muestran temperaturas más elevadas que sus alrededores rurales debido a factores como la densidad de construcción, la acumulación de superficies pavimentadas que retienen calor, la falta de vegetación que proporciona sombra y enfriamiento, las emisiones de calor generadas por actividades humanas y la alteración de los patrones de flujo de aire debido a las estructuras urbanas. Estos factores combinados contribuyen al aumento del calor en las ciudades, impactando en la calidad del aire, la demanda energética y los patrones climáticos locales.

Esto ha despertado un profundo interés por conocer el efecto que este fenómeno tiene en los animales que habitan en las ciudades. De esta manera, un reciente estudio realizado en 336 ciudades de China ha concluido que los edificios y las superficies pavimentadas que retienen el calor están directamente relacionados con la pérdida de diversidad de aves.

¿Qué está pasando?

Los autores del estudio, de la Universidad de Zhejiang, China, y el Laboratorio de Ornitología de Cornell, E.E.U.U., mencionan que las aves se mudan hacia áreas suburbanas más frescas, lo que reduce su diversidad en la ciudad durante las temporadas de reproducción y no reproducción, aunque, para su sorpresa, la tendencia es especialmente fuerte durante la temporada no reproductiva. La menor diversidad de especies de aves también persiste independientemente del tamaño de la ciudad o de su ubicación.

Los autores utilizaron las bases de datos de un estudio de diversidad de aves que actualmente se lleva a cabo en China. Luego determinaron la intensidad de la isla de calor urbana superficial para cada ciudad en comparación con sus suburbios. El impacto del efecto de isla urbana se documentó después de determinar el entorno ambiental y ecológico único de cada ciudad. Aunque los científicos esperaban que sus modelos mostraran un aumento en la diversidad durante la temporada no reproductiva y una disminución durante la temporada reproductiva, la evidencia demostró lo contrario; pensaban que el calor urbano ayudaría a las aves durante el invierno, resultando en un aumento en la diversidad de especies durante la temporada no reproductiva, especialmente en las ciudades más frías, pero no ocurrió así.

¿Qué descubrieron?

El efecto de isla de calor urbano en la diversidad de aves se mantuvo consistentemente negativo durante las temporadas de reproducción y no reproducción en las regiones del sur, norte y noroeste de China. Sin embargo, los resultados para la región de la meseta de Qinghai-Tíbet fueron bastante diferentes, y el efecto de isla de calor tuvo una relación positiva con el número de especies. Los científicos sugieren que las adaptaciones al entorno alpino pueden haber aumentado la tolerancia a las temperaturas extremas, lo que permite que las aves locales prosperen en los entornos urbanos de la región.

Con el cambio climático aumentando las temperaturas en todo el mundo, es probable que las ciudades se calienten aún más, lo que agrega otro desafío para las aves que ya enfrentan amenazas como la contaminación y la fragmentación del hábitat. Aunque la vegetación puede compensar parte del calor, este estudio concluye que hasta ahora no ha sido suficiente para eliminar el efecto negativo general de las islas de calor urbano en la mayor parte de China. Un área de estudio adicional podría ser determinar cuánta vegetación se necesita para hacer que la vida en la ciudad sea soportable para las aves y los humanos. Debido a que el efecto isla de calor no es exclusivo de las ciudades chinas, es probable que los patrones documentados en este estudio están ocurriendo en otras grandes ciudades del mundo que tienen abundante asfalto, acero y concreto con poca vegetación.

Estos hallazgos de la Universidad de Zhejiang y el Laboratorio de Ornitología de Cornell, encabezados por el doctor Jiayu Wu, se publicaron en la revista de revisión por pares Science of the Total Environment.

Con información de www.sciencedirect.com

Autor: Gerardo Sifuentes

