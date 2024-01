Luego de 60 años, pobladores estrenarán unidad dental en Chinantla

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, encabezó el inicio de los trabajos de reconstrucción de una unidad médica en el municipio de Chinantla, la rehabilitación de la carretera intermixteca Teopantlán-San Juan Epatlán y la intervención de cuatro templos dañados tras el sismo de 2017.

Lo anterior durante su gira de trabajo de este domingo 28 de enero, acompañado por miembros de gabinetes y respaldado por los alcaldes de la región, quienes manifestaron que el mandatario “volteó a ver a la Mixteca” y agradecieron el apoyo.

En el municipio de Chinantla, el gobierno local comenzó la construcción del Centro de Salud número 1 Núcleo Básico más Dental, que sustituirá el módulo actual con una antigüedad de 60 años y que deberá ser demolido, luego de que Protección Civil determinó que no era factible su uso.

El inmueble tendrá una inversión de 21.8 millones de pesos y prevé beneficiar a 2 mil 846 pobladores con atención médica, odontológica, medicina preventiva y promoción de la salud.

La construcción será de mil 893 metros cuadrados y contará con sala de espera, sala de usos múltiples, archivo, farmacia, almacén, consultorio general y dental, así como ala de enfermería, área de esterilización, baños, cocina y residencia de doctoras y doctor, explicó la titular de Salud, Araceli Soria Córdoba.

Céspedes Peregrina destacó que la salud es una prioridad en el gobierno local, pues a la fecha se han invertido 715 millones de pesos en hospitales y unidades médicas, de cara a la implementación del modelo IMSS- Bienestar, que avanza con la basificación de 2 mil 700 trabajadores de la salud.

En el municipio de Epatlán, autoridades dieron el banderazo simbólico de los trabajos en la carretera Intermixteca tramo Teopantlán-San Juan Epatlán, además de que anunció la inversión de 25 millones de pesos para la restauración de tres templos en la Mixteca.

Manuel Villarruel Vázquez, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la entidad poblana, explicó que los trabajos comenzarán en la parroquia de San Juan Bautista, la capilla de Nuestra Señora de la Luz y la de Santa Ana Necoxtla.

Céspedes Peregrina destacó la gestión de estos proyectos fue posible a la apertura de los alcaldes y reiteró que en su administración se trabaja “sin distingo ni coacción” a las autoridades de distintos partidos políticos.

El mandatario presumió el impulso del gobierno local a la industria mezcalera, lo cual propulsa la economía, por lo que advirtió que durante las campañas políticas los aspirantes no podrán hacer “falsas promesas” de impulsar el trabajo en la Mixteca.

“Yo no sé qué van a prometer los que anden en campaña la próxima vez, yo gracias a Dios no voy a estar, pero quiero decirles que hoy ya no van a poderles prometer que van a traer empresas, no, nosotros ya estamos haciendo empresas”

Sergio Salomón Céspedes

Gobernador de Puebla