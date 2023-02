Luisito Comunica visita el AIFA, queda impresionado y se ahorra 30 mil pesos (VIDEO)

Luisito Comunica, se mostró molesto luego de que miles aseguraran que grabó un video hablando maravillas del AIFA porque el gobierno le pagó.

El influencer poblano, demostró con un video la prueba que lo deslinda por completo de haber recibido dinero del gobierno.

A través de Twitter, Luisito Comunica compartió que la idea de hacer el video en el AIFA surgió por dos motivos: ahorrar dinero y viralizarse.

El creador de contenido enseñó que en una plática con su asistente, estaban cotizando vuelos a Cancún, cuando entre la búsqueda se toparon con el AIFA.

¡BUM! Les tengo la evidencia más transparente posible. Un chat con mi asistente comprando los vuelos y planeando el video. Le tomo mucha importancia porque que digan que me vendí al gobierno afecta mucho a mi carrera. No se me ocurre algo más claro. Gracias por su atención 🤫 pic.twitter.com/CAiUMUXlIA

Luisito Comunica encontró los boletos 30 mil pesos más baratos, “podrías hacer la primera reseña del AIFA”, le dijo su asistente.

Hace más de 3 días que se subió el video de Luisito Comunica reseñando el AIFA y aunque muchos dijeron que recibió dinero del gobierno, con pruebas, el influencer se deslindó.

Luisito Comunica no solo mostró la conversación con su asistente de cómo surgió la idea de hacer el video del AIFA, sino que se sinceró sobre el haber recibido un «moche» del gobierno.

En resumen, explicó que ya tiene suficientes ingresos con sus negocios como para intentar buscar dinero del gobierno.

“El mundo de la política me desagrada y nunca aceptaría su dinero.. No, no me pagaron. Ninguna necesidad tengo yo de recibir dinero del gobierno. Cómanse una polla”.

Luisito Comunica, influencer.