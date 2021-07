Lydia Cacho protesta por cambio de magistrados; también acusa a la FGR de colusión con Kamel Nacif

Por Marisol Córdoba

Sin presentar pruebas, Lydia Cacho señaló a miembros de la Fiscalía General de la República por colusión en el caso de tortura que sufrió en 2005. «Tenemos evidencia de cómo se ha manejado el círculo de poder de la Fiscalía General de la República, para favorecer a Kamel Nacif y a Mario Marín”, declaró.

En conferencia de prensa, Lydia Cacho denunció que existe corrupción entre los magistrados, luego que se informó que el textilero Kamel Nacif Borge obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión en su contra del pasado 3 de diciembre del 2020 por el delito de tortura en su contra, decisión que señaló que la deja sin justicia que ha buscado por 16 años.

De acuerdo a lo que refirió el representante de Artículo 19, el abogado Luis Nap, el pasado 15 de julio, el Tercer Tribunal Colegiado en Quintana Roo, con el voto de mayoría de las magistradas Celina Avante Juárez Celina y Graciela Bonilla González, otorgó en última instancia el amparo a favor de Nacif Borge contra la orden de aprehensión que fue emitida en su contra el pasado 3 de diciembre del 2020 por el delito de tortura en contra la periodista el 16 y 17 de diciembre del 2005.

“Dicha sentencia da estocada a la justicia y da un retorno al estado de impunidad en la que ha estado el caso por más de una década”, aseveró el litigante.

Además, la escritora señaló que cuenta con evidencia, la cual no presentó pero aseguró que será publicada pronto, sobre la relación entre Kamel Nacif y los altos mandos de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero:

«Tenemos evidencia de cómo se ha manejado el círculo de poder de la Fiscalía General de la República, para favorecer a Kamel Nacif y a Mario Marín, todos los intentos que han hecho para liberar a Jean Succar Kuri”, dijo.

Agregó: “Tenemos evidencia de cómo Kamel Nacif ha desarrollado vínculos multimillonarios de inversiones con personas de la 4T», señaló Lydia Cacho sin especificar a quiénes se refería.

No es la primera vez que la escritora y activista arremete contra el fiscal; ya antes lo acusó de permitir que Kamel Nacif huyera a Líbano.

Por su parte, sus detractores han acusado a Cacho Ribeiro de que su libro, Los demonios del Edén, no es una investigación sustentada en documentos para denunciar la red de lavado de dinero y trata de personas que implica a funcionarios del PRI, al textilero Kamel Nacif y otros funcionarios.

Cabe señalar que la razón para otorgar el amparo a Kamel Nacif es que, al ser un funcionario, no podía ordenar en 2005 la tortura realizada por miembros de la Policía Ministerial.

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, indicó que en la trama Mario Marín y Lydia Cacho, hay mucho más y que se deben investigar los señalamientos de actos de explotación sexual infantil en los que no solo se implica a dichos personajes sino también a empresarios y hombres de poder.

“Hay muchos más implicados en esta trama… sí, la historia negra de que el gobernador de Mario Marín gustaba que le presentarán a menores de edad… es cierta, es tomada de los dichos de la gente que rodeo a Mario Marín… y ahí hay muchos empresarios, hombres del poder que se dedicaban a eso… verdaderos proxenetas”, señaló el mandatario poblano.

Acotó que alrededor de este caso hay muchas cosas reprochables, “que muchos lo saben, y son unos de los asuntos que se quedan callados… conveniente para muchos casos, no digo nada… no digo nada (…) Cosas que se tendrán que investigar, para que a dichos personajes se impute una sanción mayor”.

“Para mí se debe hacer una sanción mayor por la que hoy se persigue a Kamel Nacif y Mario Marín, y a los otros señores involucrados, que generaron verdaderamente un mundo negro en las relaciones del gobernador con muchachitas… que horror, en qué mundo se vivía… y el mundo que lo rodeaba (a Mario Marín) era el silencio… nadie decía nada… nadie denunciaba nada, no había ningún desplegado de nada. Todo eso no ocurría en Puebla, todo el silencio… el silencio de todos, qué horror, cómo no estuve por ahí en ese tiempo”.

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla