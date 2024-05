Mamás autónomas luchan por la calidad de vida de las infancias

Sheridan Mata Balderas, presidenta del Frente Poblano de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, es una madre autónoma que ha luchado durante varios años para solventar las necesidades de sus hijas ante la ausencia de una figura paterna irresponsable, lo cual se convirtió en un reto compaginar su día a día laboral con lo mejor que le ha pasado en su vida: ser mamá.

La activista poblana es licenciada en Educación Preescolar con una maestría en primera infancia, diseñadora de imagen político empresarial y fundadora del Frente Poblano de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, conformado por 2 mil mujeres, quienes buscan evidenciar y denunciar todos los casos de sus exparejas que no cumplen con sus obligaciones como padres, como es la manutención de las infancias.

En el marco de Día de las Madres, Mata Balderas reconoció que ser mamá de dos hijas es un proceso complicado, ya que no solo tiene la responsabilidad total de sostener los gastos de su hogar, sino también de cuidar y educar a las integrantes de su familia.

En entrevista con El Ciudadano México, compartió que para ella, un 10 de mayo es un día especial, pero también es agotador, pues a pesar de que siempre ha procurado ofrecerle a su familia una vida de calidad, hay momentos en los que se ha enfrentado a un desgaste físico por todas las labores que realiza sin ningún apoyo.

Sin embargo, puntualizó que ser madre es un orgullo, pues a pesar de todos los obstáculos que ha encontrado en el camino, siempre ha encontrado la manera de salir adelante junto a sus dos hijas, de ahora 16 y 18 años de edad.

Sheridan Mata, compartió que durante siete años vivió en un ambiente de violencia con su expareja sentimental, motivo por el que decidió terminar la relación en 2018 y aunque el padre de sus hijas no otorgaba ni un solo peso para su manutención, decidió no actuar conforme a la ley para evitar más problemas.

No obstante, el 8 de marzo de 2023, durante la marcha feminista, la activista decidió imprimir cien fotos del padre de sus hijas, Gabriel, con la leyenda «Deudor Alimentario«, las cuales colocó en diversas estructuras en el primer cuadro de la ciudad para exhibirlo, además de exponerlo en el tendedero instalado en el zócalo por no cumplir con la manutención.

El momento que sobrepasó el límite de la activista poblana fue cuando su expareja, en un momento de enojo por haberlo expuesto ante la sociedad, decidió robarle una página de su negocio en Facebook, lo que hizo que abriera los ojos y comenzara un proceso legal para que sus hijas recibieran lo que realmente merecían.

«Estaba muy enojada, estaba con mis hijas comiendo en un restaurante y me di cuenta que no me iba a alcanzar y les dije ‘coman, yo no tengo hambre. Me di cuenta que me tengo que sacrificar de varias cosas y el señor con una mano en la cintura me quita lo que he hecho con mi negocio» expuso.

Sheridan Mata Balderas