Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan, presume cirugías estéticas

Maya Nazor, expareja de Santa Fe Klan, presumió la cirugía estética de busto a la que sometió a poco más de un año de haberse convertido en madre.

A través de sus historias de Instagram, Maya Nazor, compartió las primeras imágenes luego de la cirugía. Incluso, el médico que la operó resaltó que había sido un procedimiento exitoso.

“Vamos terminando con la cirugía y quiero que vean cómo quedó el resultado. El escote quedó bonito. Se ven bien proyectadas, bien redondas, una pequeña separación, colocamos un implante de 420 detrás del músculo”, se escucha decir al médico Luis Gil Pérez, encargado de la cirugía estética de Maya Nazor.

En otra historia de Instagram, Maya, quien habría salido con Peso Pluma, según rumores, compartió con sus seguidores que además de la cirugía estética en el busto se había sometido a otro procedimiento para cambiar parte de su cuerpo.

Además, se dijo feliz con el resultado obtenido tras la cirugía estética a la que se sometió.

“Yo me hice mis implantes y lipo de brazo. Fue lo único que me hice; y, también, me quitaron unos lunarcitos por aquí. Estoy muy contenta”, explicó la expareja de Santa Fe Klan