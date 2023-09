Medio Ambiente, sin detectar casos de corrupción en verificentros en Puebla

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara, aseguró que su dependencia no tiene detectados casos de corrupción por parte de trabajadores al interior de los verificentros del estado de Puebla.

En entrevista, la funcionaria estatal afirmó que únicamente tienen conocimiento de reportes por fraude de parte de falsos gestores que, a cambio de dinero, prometen a la gente entregar hologramas de verificación sin tener que someter su vehículo a la revisión de emisión de contaminantes, pero no cumplen con su palabra.

En ese sentido, indicó que no tienen cuantificados los reportes contra este tipo de fraudes en verificentros, no obstante, reconoció que son muchas las quejas que les han hecho llegar los automovilistas, aunque no mencionó qué acciones emprenderán para evitar que siga ocurriendo.

Indicó que este tipo de situaciones se presentan al exterior de los verificentros y a través de redes sociales. Asimismo, señaló que la gente debe diferenciar entre fraude y corrupción, toda vez que en estos reportes han sido señaladas personas que no están acreditadas como trabajadores de verificentros.

«Hay que diferenciar, una cosa son los fraudes, cuando te engañan con que te entregan algo, pagas un dinero y nunca te entregan nada. Si hay un acto de corrupción dentro del verificentro, donde te piden un dinero para llevar a cabo una acción indebida, eso sí es corrupción y se tiene que denunciar ante nuestra Secretaría. No tenemos ningún reporte de eso, todos son reportes de supuestas ventas que hacen afuera, son fraudes»

El pasado mes de junio, la dependencia de Beatriz Manrique reveló que por medio de cámaras internas y externas instaladas en verificentros comenzaron a vigilar la conducta de trabajadores para evitar que incurran en engaños o actos de corrupción en contra de automovilistas.

Manrique Guevara aseguró que a pesar de estas situaciones, el actual programa de verificación vehicular ha tenido buena respuesta por parte de la ciudadanía, por ello, se espera que el porcentaje de autos verificados respecto del padrón total de automóviles matriculados en Puebla sea mayor al de pasadas administraciones.

