Mesera indignada retiene a clientes por dejar solamente 100 pesos de propina en un restaurante de CDMX (VIDEO)

Un video compartido en TikTok muestra el momento en que un grupo de comensales, al intentar salir de un restaurante de la ciudad de México, fueron retenidos por una mesera del lugar que se encontraba muy molesta, ya que le dejaron 100 pesos de propina y ella quería más.

“A mí tú no me haces favores mi reina. Te íbamos a dejar una buena propina y dijiste no, nada más el 10 por ciento”, expresó una de las comensales.

Los clientes dijeron que sólo habían dejado 100 pesos debido a que no traían efectivo, situación que habría causado la molestia de la mesera.

Una de las comensales expresó que la propina no es obligatoria en los restaurantes, razón por la que, al parecer, no tenían que haber sido retenidos al salir del lugar.

“La propina no es a huev*. Si no viste al peje, que dijo que la propina no es huev*. ¿Cómo se te ocurre detenernos?”, dijo una comensal.

Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la propina no es obligatoria, por lo que no debe ser incluida en la cuenta del cliente, ya que es una gratificación voluntaria.

Así que ningún restaurante o establecimiento debe retenerte por no dejar dinero. Asimismo, tampoco deben exigir un cierto monto, ya que es el cliente es quien lo establece.