Mexicana llega a la NASA con proyecto de medicina espacial

Dorely Medina, la joven nayarita de tan sólo 18 años, ya se encuentra en la NASA como parte del proyecto Astro Care,el cual está enfocado en la salud de los astronautas.

A pesar de los diversos y grandes obstáculos que atravesó nunca se dio por vencida y luchó hasta cumplir su sueño de ir a la NASA.

“Se logró. Acabamos de llegar al U.S. Space and Rocket Center y jamás me había sentido tan viva en toda mi vida. Soy mexicana, nayarita y estoy en la NASA”, escribió en sus redes sociales.

El programa Astro Care eligió a 60 jóvenes, el cual está dedicado a la ingeniería espacial orientada a la aeronáutica, ciencia y matemáticas.

Fotos: Fabebook Dorely Medina