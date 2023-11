México mantiene postura de neutralidad; no romperá relaciones con Israel: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró la postura política del país mexicano de neutralidad y destacó que no se romperá relaciones con Israel, pero se buscará que se logre un acuerdo por la paz en la región en conflicto.

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su accionar en el conflicto en la Franja de Gaza, ya que consideró que su participación fue tardía.

“Nosotros, quiero decirlo con mucha claridad, no vamos a romper relaciones con Israel ni vamos a tener una postura más allá de buscar la paz, de evitar que siga la guerra y, además, que se extienda, porque es muy riesgoso, muy doloroso lo que está sucediendo, y produce hasta impotencia”

López Obrador destacó que México se apega a los principios constitucionales de solución pacífica en las controversias y mantiene su postura de neutralidad.

“Al principio, que me pedían que yo tomara partido, dije: neutralidad. Nosotros no nos metemos en eso, nosotros queremos la paz, no se entendió por qué, si nosotros condenábamos, de inmediato se estaba tomando una postura, sabíamos que iba a venir una represalia, como lamentablemente sucedió”