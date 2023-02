Ministra envió a UNAM su versión sobre presunto plagio, confirma rector

Enrique Graue, rector de la Universidad Autónoma de México (UNAM), informó que la ministra Yasmín Esquivel Mossa entregó por medio de un representante sus argumentos sobre el supuesto plagio de su tesis de licenciatura, al Comité de Ética universitario.

Durante una entrevista en la Cámara de Diputados, la máxima autoridad universitaria descartó que por el tema que se ha presentado exista confrontación entre la escuela y el gobierno federal.

“Yo no veo ese enfrentamiento, a veces son opiniones de alguien en particular, pero no existe ningún enfrentamiento con el Estado”