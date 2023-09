Morena debe recibir sólo a quienes compartan sus principios, señalan

Militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se manifestaron a favor de que personas externas se sumen al partido de cara a la elección del 2024, siempre y cuando comulguen con los ideales de la Cuarta Transformación.

También lee: Gobernador pide unidad con ganador de proceso de Morena en Puebla

Los integrantes de la Coordinación Estatal morenista, encabezada por el exsíndico municipal, Omar Jiménez Castro, enfatizaron que son bienvenidos quienes han «reculado en su pensamiento».

Comentaron que las personas que han militado en partidos que hoy son oposición «tienen derecho a una segunda oportunidad» para incluso registrarse en los procesos internos, como el caso del expanista Antonio Gali López, hijo del exgobernador Antonio Gali Fayad.

No obstante, Jiménez Castro aseveró que no debe considerarse a quienes no se guíen por los principios de Morena, de no robar, no mentir y ni traicionar, «aquí no caben», sentenció.

De cara a la contienda interna, el grupo morenista señaló que debe haber unidad, pues advirtió que el proceso para elegir al coordinador local de Defensa de la 4T será «intenso».

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com