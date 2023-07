Morena confía en alianza con el Verde en Puebla para 2024

La dirigente local del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Olga Lucia Romero Garci-Crespo, confió en que para el 2024 se repetirá la coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pues desestimó un rompimiento a nivel estatal.

En entrevista, indicó que a la fecha no ha habido reuniones con su homólogo del Verde, pues aún no se han dado los tiempos para definir una alianza electoral, a un año de la jornada.

Explicó que no puede haber negociaciones formales, ya que los acuerdos deben dictarse desde la dirigencia nacional, pues el Comité Directivo Estatal (CDE) no tiene facultades.

La dirigente morenista señaló que Natale Uranga es «un aliado» del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por lo que manifestó sus intenciones de sumar al PVEM a la coalición con el Partido del Trabajo (PT).

«Ese cafecito se va a dar, no va a ser una mesa de trabajo, porque no estamos en ese tiempo, pero por supuesto que lo he estado buscando, estamos esperando que nos dé esa reunión, porque aparte de que lo veo como un amigo, también lo veo como un aliado político. Yo no tengo nada contra él y ojalá vayamos en unidad»

Olga Lucia Romero Garci-Crespo

Dirigente estatal de Morena