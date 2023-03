Morena ve oportuno revisar permanencia de Consuelo Cruz en SSC

El regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez consideró que es momento de revisar la permanencia de Consuelo Cruz Galindo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en Puebla, y la de todos los mandos de la Policía Municipal de Puebla, debido al caso de los dos uniformados acusados de violar a una mujer en Clavijero.

En entrevista, el cabildante señaló que incidentes como la violación a mujer quien circulaba en motocicleta son signo de una falta absoluta de disciplina entre uniformados, quienes refirió, se ven frecuentemente involucrados en irregularidades contra la ciudadanía.

«Es terrible que no haya protocolos de acción por parte de la Policía Municipal. No son los policías aislados, no son los elementos aislados, es toda una corporación que sin estrategia y protocolos está permitiendo este tipo de usos y abusos de la ley»

Leobardo Rodríguez Juárez

Regidor de Morena