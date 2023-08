Muere Cheems el perrito viral de los memes

La madrugada de este sábado 19 de agosto, el famoso perrito shiba inu, Balltze, mejor conocido en internet por el nombre de Cheems, perdió la batalla contra el cáncer.

A través de redes sociales, la familia del famoso perrito de los memes dio a conocer la noticia de su muerte.

“No estés triste, por favor recuerda la alegría que Balltze trajo al mundo”, escribieron en la cuenta oficial de Instagram del perrito.

Cuando apenas tenía un año, Cheems se volvió completamente viral luego de que sus dueños en Hong Kong publicaron una foto de él haciendo una particular mueca, misma que le valió para volverse una insignia de internet en todo el mundo.

El pasado 10 de mayo, los dueños de Cheems revelaron que estaba enfermo de pancreatitis. Pero al no presentar mejoría y realizarle otros estudios se descubrió que tenía un tumor que crecía entre la pleura y los pulmones.

Tras detectarle el cáncer, su familia recibió donaciones y apoyo médico; no obstante, aunque le realizaron operaciones para extraer líquido de sus pulmones, esto no funcionó, ya que en su última intervención quirúrgica Cheems no despertó.

Balltze había cumplido 12 años el pasado 9 de enero, donde incluso fue celebrado con un pastel.

