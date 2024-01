Muere José Agustín, escritor de la «mariguaniza» en Avándaro

El principal autor de las obras literarias sobre la contracultura de los últimos tiempos en México murió la tarde de este martes 16 de enero en Cuautla, Morelos; José Agustín, dejó de existir a la edad de 79 años.

El escritor, ensayista, narrador y dramaturgo hizo sus primeras publicaciones a los 16 años, en éstas plasmaba la rebeldía, la irreverencia, la llama viva de la juventud en la década de los 60 y 70 en el país, a través de un lenguaje coloquial que también reivindicaba a la cultura popular.

José Agustín siempre se proclamó como un oriundo de Guerrero pese a nacer en el estado de Jalisco en 1944, y cuando podía lo decía: “soy orgullosamente guerrerense y orgullosamente acapulqueño”.

En la década de los 60 y 70 la juventud mundial despertó y en México un evento sin precedentes evidenció la sed por romper reglas, «ser libres» y marcar una época juvenil que pedía «haz el amor y no la guerra», así quedó registrado en revistas, periódicos, programas televisivos y de radio, el «Festival Rock y Ruedas de Avándaro», el cual «replicaba» al que se presentó en Estados Unidos «Woodstock».

Ese hecho no pudo ser mejor escrito por nadie, sólo por José Agustín, quien narró de manera detallada del «encuaramiento, mariguaniza, degenere sexual, mugre, pelos, sangre, muerte» ocurrido en 1971 en México.

“A las dos de la mañana el espectáculo lo dio una jovencita que, en una plataforma, se quitó la ropa la bailar, ¡mira, hijo, una encuerada!, dijeron todos y los reflectores la encontraron. (…) ¿Andabas pacheca cuando te encueraste en Avándaro? le pregunto, después, (la revista) Piedra Rodante. ´No sabes, maestro. Unos chavos primero me pasaron el huato de pastas. A mí no me gustan esas madres, pero como no había otra cosa me las empuje con media botella de Presidente”

José Agustín

Fragmento de su obra Tagicomedia Mexicana