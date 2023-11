Música, profesión sería e irremplazable pese a prejuicios

Sólo quienes han vivido de la música comprenden que es una profesión seria, con los sacrificios y beneficios que ello implica, declara Sergio Nova, desde sus 36 años de experiencia como cantante y guitarrista de música de trío.

En entrevista, el músico poblano recuerda que desde sus inicios en la “aventura” de tocar música, a los 13 años, hubo prejuicios y cuestionamientos sobre el trabajo de un intérprete, principalmente de quienes lo consideran un pasatiempo.

“La música está en todos lados”, asegura, pues refiere que los instrumentistas no están limitados a tocar en eventos, pues también hay músicos de conservatorio, quienes imparten clases, integrantes de orquestas y grupos que van desde el folclore hasta el rock.

“Siempre ha existido cierto prejuicio sobre si la música es un trabajo, solamente quien ya lo ve desde adentro, pues es un trabajo como cualquier otro, una profesión como cualquier otra, la música hay instituciones de mucha trayectoria que la enseñan” Sergio Nova

Cantante y guitarrista de música de trío

Las adversidades del oficio

Don Sergio comentó que las personas dedicadas a la música pueden vivir tranquilamente “sin las angustias de las carencias”, aunque esto depende “las expectativas de cada quien”, pues reconoce que la crianza de hijos podría complicarse solo con los ingresos de tocadas.

También advierte que este trabajo es desgastante, pese a que aparentemente no hay tanto esfuerzo como aparenta, en comparación a trabajadores de la construcción u otros oficios que demandan la fuerza física.

Otros sinsabores que ha vivido Don Sergio es tratar con clientes pasados de copas que no quieren pagar por su servicio y otras anécdotas de personas en estado de ebriedad que, envalentonados, desenfundaron armas de fuego.

Uno de los episodios más desafortunados fue el de la reciente pandemia de Covid-19, donde bajó el trabajo y cobró la vida de compañeros del gremio, pues seguían trabajando como mariachis, norteños y en tríos.

Relató que durante esta temporada hubo trabajo y logró salir adelante, pues sin importar el confinamiento las personas no dejaron de celebrar fechas especiales y contratar música.

Desestima que tecnología sea competencia

Don Sergio vivió “el último tramo” de la época dorada de la música romántica y ha visto ir y venir nuevas tendencias, así como tecnologías, sin embargo, mantiene la confianza de que los aparatos de sonido, DJ y karaokes no suplirán la actuación de un grupo en vivo.

Consideró los aditamentos tecnológicos como “apoyos” para algunos eventos y minimizó la posibilidad de que pueda afectar el trabajo de algún músico.

“Quién decide es el cliente”, sostiene Don Sergio, quien ironizó sobre la posibilidad de llevar serenata sólo con una bocina, “sería muy chistoso”.

¿Trabajo soñado?

Pese a todas las adversidades mencionadas, para Don Sergio dedicarse a la música es satisfactorio y una aventura nueva cada día, por lo que no se arrepiente de haber convertido esta pasión en su profesión.

Al recordar los lugares y personas que ha conocido tocando, recuerda una frase que reza: “La felicidad no es hacer lo que quieres, la felicidad es querer lo que haces, pues eso es la música”, para explicar una sensación que señala como indescriptible.

El músico considera que es afortunado de dedicarse a algo que le gusta, pues mencionó que a lo largo de su vida se ha reencontrado con personas que no pudieron seguir el sendero y terminaron en un trabajo que no es de su agrado, pero “es lo que hay”.

“Trabajar en la música es muy agradable, es muy satisfactorio por la cuestión de que se vuelve una pasión, el amor hacia el trabajo se vuelve real, se vuelve inmenso pues. En esta profesión no se puede decir que está uno porque ya le tocó, y quería hacer otra cosa, ósea, lo elige uno en algún momento y no sabe uno lo bonito que es eso” Sergio Nova

Cantante y guitarrista de música de trío

Para Don Sergio cada interpretación es nueva, pues cambia el escenario y la emoción, por lo que vive una nueva experiencia en cada presentación.

“Esto es emocionante, cantas una canción y siempre es distinto, no es una pieza que haces en serie cada vez que se repite es una nueva experiencia y vivencia, cambian las emociones y todo va a ser distinto”

Y concluye: “Desde que tomé la decisión creo que fue lo mejor que pude haber hecho, no lo cambiaría, no me arrepiento, ya ha pasado mucho tiempo y no me arrepiento, hasta que el cuerpo aguante”

Ilustración: Iván Rojas

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com