Néstor Camarillo avala construcción de nuevo Congreso local

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no se opone a la construcción de la nueva sede del Congreso del Estado, pues es una obra necesaria, pero no prioritaria, señaló el candidato al Senado de la República, Néstor Camarillo Medina.

El ex dirigente del partido tricolor expuso en rueda de prensa que el Poder Legislativo sí necesitaba una nueva sede, por lo que no está en contra de la obra que actualmente se lleva a cabo en la zona de Los Fuertes de Loreto.

Argumentó que las críticas que el PRI y el resto de los partidos han hecho en contra de esta obra se deben a que los recursos que se le destinaron pudieron haber sido usados en otra cosa, como un hospital.

«La sede sí hace falta, sí es necesaria, pero no es prioritaria. Recorriendo el estado y viendo ganas carencias, no hay clínicas, y las pocas que hay, no tienen medicamentos ni doctores. Hay muchos caminos y carreteras deshechas».

Néstor Camarillo Medina

Candidato a senador por Puebla