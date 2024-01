Néstor Camarillo cierra puertas a militantes: Leobardo Soto Enríquez 

El regidor del Ayuntamiento de Puebla, Leobardo Soto Enríquez, reveló que el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, le ha cerrado las puertas para tomarlo en cuenta para un cargo de elección popular, situación que se la atribuye a que su padre, Leobardo Soto Martínez abandonó el partido tricolor para apoyar a Morena.

Podría interesarte: Leobardo Rodríguez apoya a José Chedraui para alcaldía por Morena

En entrevista, el cabildante priista dio a conocer que en diversas ocasiones ha solicitado reunirse con el líder estatal de su partido, pero hasta el momento no ha tenido ninguna respuesta.

«Le he pedido una reunión como regidor, como representante sindical, como secretario de Acción Juvenil del Comité Ejecutivo Nacional y como amigo, pero lamentablemente no se ha podido concretar, sus razones tendrá» expresó.

Por lo anterior, no descartó que esta situación se deba a que su padre, Soto Martínez, dejó la militancia para apoyar el proyecto del precandidato a la gubernatura por Morena, Alejandro Armenta Mier.

Soto Enríquez indicó que por su parte, ha trabajado de manera institucional al interior del partido tricolor y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), por lo que espera que sus peticiones puedan ser escuchadas por la dirigencia.

PRI minimizó salida de cinco legisladores: Leobardo Soto

Tras la salida de los cinco legisladores del PRI, Leobardo Soto sentenció que la dirigencia tricolor minimizó las posturas de cada uno, situación a la cual calificó como «preocupante«.

El regidor del Ayuntamiento de Puebla comentó que casos como este deberían preocuparle a cualquier partido, por lo que instó al PRI ser más analíticos para evitar que esto siga sucediendo.

Los diputados que abandonaron la bancada fueron: Jorge Estefan Chidiac, Norma Sirley Reyes Cabrera, Enrique Rivera Reyes, Adolfo Alatriste Cantú y Laura Zapata Martínez.

«Nuestro presidente Néstor Camarillo va a competir y cuando pida licencia oficialmente para ir a competir al Senado, Puebla por primera vez se quedará sin la representación del PRI dentro del Congreso del Estado, lo cual es preocupante». Leobardo Soto Enríquez

Regidor del Ayuntamiento de Puebla

Cuestionado si participará en las próximas elecciones, Leobardo Soto comentó que se mantendrá al interior del Cabildo, pues expuso que no se presentaron «las condiciones» necesarias para contender por un puesto de elección popular en el partido tricolor, no obstante, indicó que continuará como militante a pesar de no estar de acuerdo con lo que está sucediendo con el partido.

Foto: X

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com