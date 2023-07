No cree Xóchitl Gálvez que el Yunque sea un obstáculo para su candidatura

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) y aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez Ruiz, desestimó que el grupo de ultraderecha conocido como ‘El Yunque’ sea un obstáculo para sus aspiraciones rumbo a la elección del 2024.

Durante su primera visita a Puebla, como parte de sus giras al interior del país, la legisladora minimizó a dicha corriente conversadora del panismo, que en la entidad tiene el control de la dirigencia local.

Confió que la votación interna la favorecerá, tras presumir su ventaja en las encuestas sobre los demás aspirantes, además de que -dijo- ha conseguido 190 mil firmas de las 150 mil que le requirió el Frente Amplio opositor.

«Que si no me van a dejar pasar (el Yunque), no pasa nada. Va a haber una votación, ya tengo las firmas, ya pasé en la siguiente etapa, voy bien en las encuestas, algo les debe de gustar, que soy una mujer plural y será en la elección del 3 de septiembre cuando los ciudadanos decidan«

Xóchitl Gálvez Ruiz

Senadora del PAN y aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio