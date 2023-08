Nodal se somete a un doloroso tratamiento para borrarse los tatuajes de su rostro (FOTOS)

Ahora que Christian Nodal se convertirá en papá uno de sus planes es quitarse los tatuajes del rostro y ya se ven los resultados del tratamiento al que se sometió para borrarlos.

En unas imágenes con las que promocionó sus conciertos en Lima, Perú y Chile, Nodal se encuentra disfrutando de un día de alberca. En su rostro se ven menos nítidos los tatuajes y algunos de sus grabados incluso están por desaparecer.

Sobre lo que ha sido comenzar a quitar la tinta de su rostro, Nodal contó en el programa venezolano “Escuela de nada” que no le ha resultado fácil el proceso.

“En estos momentos me estoy quitando los tatuajes de la cara, es un proceso doloroso, aunque me gustan los tatuajes, me gustaría que mi hija conozca mi cara. Estos tatuajes formaron parte de una etapa de mi vida que ya pasó. Siempre hago lo que nace del corazón” Christian Nodal.