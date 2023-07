Noroña con la Convención Nacional Morenista

El sábado 15 de julio en el Club de Periodistas en la Ciudad de México, Gerardo Fernández Noroña se reunió con alrededor de 400 integrantes de la Convención Nacional Morenista. En la Convención hay simpatizantes del propio Noroña, como también los hay de Claudia Sheinbaum, de Adán Augusto López Hernández y de Marcelo Ebrard. No es la simpatía por algún personaje en una coyuntura electoral lo que aglutina a todos los que adherimos a los principios de la CNM, sino una visión de la democracia interna, una concepción de la relación entre el partido y el Estado, así como también sobre su vinculación con los movimientos sociales. Además, una adhesión a los principios éticos que hicieron nacer a Morena y que consideramos han sido pisoteados en no pocas ocasiones por la dirigencia del partido.

Así las cosas, la llegada de Noroña al diálogo con los convencionistas no fue un acto de adhesión de estos a sus pretensiones de ser el Coordinador de la Defensa de la 4T, cuya elección se hará en el 6 de septiembre del presente año. El propósito fundamental de este encuentro fue hacer un ejercicio de intercambio de opiniones, de conocimiento de manera directa con las bases de Morena, del perfil de cada uno de los aspirantes a este encargo. Encargo que ciertamente es el preámbulo para saber quién ocupará la candidatura a la presidencia de la república en las elecciones de junio de 2024.

En los intercambios previos entre convencionistas, surgió una enorme cantidad de preguntas que fueron sistematizadas por los organizadores del evento. Las preguntas fueron puestas en dos urnas, una para mujeres y otra para hombres, y de esa manera fueron elegidas para ser planteadas a Fernández Noroña. A esas preguntas, se agregaron otras más que fueron consideradas representativas y que fueron hechas por integrantes distinguidos de la Convención.

Noroña se pronunció de manera clara en sus respuestas en el sentido en que lo ha venido haciendo en su programa diario emitido por Youtube. Más allá de sus pronunciamientos sobre temas de justicia social, economía, género, pueblos originarios, educación que revelan un posicionamiento claro en la izquierda, el aspirante expresó una prístina definición frente a los posicionamientos de la CNM.

Para empezar, dijo que “en Morena ni debate hay, me impresionó cuando llegaron los lineamientos enviados por el compañero presidente aprobados por aclamación y luego de la aclamación, dijeron pasen a firmar el acuerdo los cuatro integrantes de Morena y nos quedamos el güero Velasco y yo como pendejos viendo mientras gritaban ¡unidad! ¡unidad!… Yo me dije: en el PRD discutíamos hasta donde ponerle la coma en el orden del día. Aquí (en Morena) no se discute nada”.

Constató Fernández Noroña que él ha llegado a ser uno de los seis candidatos a Coordinador de la Defensa de la 4T, porque fue propuesto por el PT. Agregó que, si él hubiese querido ser aspirante a ese encargo dentro de las filas de Morena, no lo hubiesen considerado. Esto sucede porque la cúpula de Morena ya había tomado la decisión de quienes deberían contender y ya ha tomado la decisión de lo que quiere, “está mandando el mensaje de lo que quiere, pero no le resultará, porque yo tengo otros datos”. Esos otros datos son lo que el pueblo quiere y la decisión final de quien será el aspirante presidencial de la 4T la definirá el pueblo y no esa cúpula dirigente.

El espíritu de la intervención inicial de Gerardo Fernández Noroña fue el de la empatía con la Convención Nacional Morenista, no porque esté tomando partido en el debate interno de Morena, sino porque la CNM le recuerda su propia experiencia como disidente en el PRD y su propia lucha por figurar entre los seis aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador.

Por ello es muy importante destacar esta parte de su discurso dirigido a la Convención: “Ustedes son una fuerza muy importante, que debe ser respetada, que debe tener influencia, porque yo estoy convencido de que es necesaria la democratización de todos los partidos, no solamente de Morena sino del PT, del Verde”. Todos esos partidos son “autoritarísimos, cabronamente verticales y eso no es lo que queremos para el país”.

Por ello agregó Noroña: “los entiendo perfectamente, porque he caminado su camino, de la incomprensión, de la intolerancia, la descalificación, cuando lo que uno está mostrando es el enorme amor al pueblo, por eso yo acepté de inmediato estar con todas y todos ustedes, porque les reconozco su tarea crítica, su compromiso con el movimiento, su amor al pueblo y su aportación a la democratización del movimiento… El que tengamos una posición crítica no quiere decir que no amamos a este movimiento. Nosotros sí pintamos una raya con la derecha”.

La Convención Nacional Morenista ha invitado a cuatro de los seis aspirantes. Correctamente, Noroña criticó el que no hayan sido invitados Ricardo Monreal y Manuel Velasco, porque en su discurso fue totalmente congruente en su crítica al sectarismo. Es de esperar, que el exitoso encuentro anime a los otros tres a atender la invitación morenista. Dirá mucho de ella y ellos, el que lo hagan o no lo hagan.

