Novio de Verónica Toussaint dedica emotivo mensaje tras su muerte

Isaac Ezban, último novio de Verónica Toussaint, expresó su dolor tras la muerte de la actriz y conductora, quien falleció a los 48 años tras una batalla contra el cáncer.

También puedes leer: Tragafuegos intenta incendiar a Mariachis en Morelia | Video

En el programa «Sale el Sol«, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado mostraron un mensaje conmovedor de Ezban. «Gracias por tanto amor, luz, risas y apoyo incondicional. Soy quien soy gracias a ti. Siempre te amaré», escribió el empresario.

La relación entre Ezban y Toussaint se mantuvo en privado, pero ella reconoció el importante apoyo que él le brindó durante su tratamiento oncológico. En una entrevista, Verónica relató cómo su relación comenzó durante su lucha contra el cáncer, mencionando que su tiempo juntos lo contaba en quimioterapias, cirugías y radioterapias.

“‘El Güero’, que es una preciosidad que la vida me regaló y que también es una de las razones por las que estoy agradecida a este proceso porque lo he vivido enamorada. Tener una ilusión mientras estoy viviendo esto y que él es un guerrerazo por aventarse el tiro de aguantarme e irme conociendo con todo esto”, indicó la actriz.

Verónica Toussaint falleció el 16 de mayo, pocos días después de ser ingresada al hospital. Su excompañero de programa, Lalo Carrillo, comentó que la familia tenía esperanzas de que superara la enfermedad, pero su estado de salud empeoró de manera abrupta.

“Los doctores veían un buen pronóstico, nos decían los papás ‘fue algo que nos sorprendió, no teníamos ni el lugar para velar a nuestra hija, no esperábamos este desenlace’, no era algo que tuvieran en mente”, indicó.

El cáncer de seno triple negativo, que afectó a Toussaint, es una forma agresiva de cáncer de mama. Este tipo de cáncer no tiene receptores para estrógeno, progesterona ni HER2, lo que limita las opciones de tratamiento a quimioterapia, radioterapia y cirugía.

También puedes leer:

Foto: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com