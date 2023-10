¡Nunca hubo chips en Cultura!, Glockner desmiente adquisición

El titular de la Secretaría de Cultura, Enrique Glockner Corte, reveló que las piezas de museos del estado de Puebla nunca contaron con chips de rastreo para evitar su extravío, sino que eran vigiladas desde un sistema integral de seguridad.

A pesar de que el extitular de esta dependencia, Sergio Vergara Berdejo, aseguró en enero pasado que los chips que presuntamente se adquirieron para mantener un control del inventario en los 20 museos de Puebla ya se habían colocado, el nuevo secretario de Cultura precisó que estos dispositivos no existieron.

Indicó que con su llegada a esta secretaría, se dio inicio a un proceso de revisión de todo el acervo cultural de la entidad, el cual continúa hasta este momento y estimó que pronto concluirá este proceso, aunque no han detectado faltantes.

«No se pusieron chips a las piezas de museos. Sí hubo en algún momento un sistema de seguridad, pero no son chips. El proceso que ya se había iniciado se detuvo, porque hasta que no concluyamos todo, no podemos dar continuidad, ya que tengamos clarísimo cuál va a ser la mejor manera de llevar este tema»

Enrique Glockner Corte

Titular de la Secretaría de Cultura