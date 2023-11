«No estoy de acuerdo con el pensamiento conservador»: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que no apoyo al excandidato presidencial de la Unión por la Patria, Sergio Massa, en las pasadas elecciones de Argentina.

El mandatario mexicano destacó que respeta la decisión del pueblo de Argentina que eligió como presidente a Javier Milei, pero reiteró que no está de acuerdo con el “pensamiento conservador reaccionario”.

“No apoyé a nadie, sencillamente lo que sostengo es que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador, reaccionario en ningún país del mundo, no estoy de acuerdo en que se siga con la política privatizadora, no estoy de acuerdo en el autoritarismo”

El jefe del Ejecutivo (AMLO) señaló que el Estado debe cumplir con su responsabilidad social y que no todo puede quedar al arbitrio del mercado porque los seres humanos no son mercancías.

AMLO aseguró que no le interesa mucho tener relación con gente así, sobre todo con los ideólogos principales o los potentados que promueven esas falacias.

“Sí puedo convivir con la gente de la derecha, porque ellos no son los autores intelectuales, a los que no veo con buenos ojos, como diría una amiga estadounidense, los que me chocan, me chocan, me chocan, son los que elaboran todas estas mentiras, todos estos sofismas, toda esta retacería de criterios, que ni siquiera llegan a formar parte de una ideología”