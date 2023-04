PAN sabotea reforma al Tepjf para «blindarse», acusa Morena

Por “proteger” al dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), la bancada del albiazul en la Cámara de Diputados retiró su apoyo a la reforma del Tribunal Electoral federal, denunciaron los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco y Alejandro Carvajal Hidalgo.

Esto, luego de que los panistas incumplieron el acuerdo firmado para llevar al pleno la iniciativa que acotaría las facultades del órgano jurisdiccional, pues en distintas ocasiones ha “invadido” las actividades del Poder Legislativo y los partidos políticos.

El coordinador de Morena en la Cámara Baja, Ignacio Mier Velasco, denunció en entrevista que Acción Nacional “protege” a su líder nacional, Marko Cortés Mendoza, para que no aplique la alternancia de género en la dirigencia.

Señaló al presidente de la Mesa Directiva, el panista Santiago Creel Miranda, de “sabotear” los acuerdos, pues seis de las siete bancadas en San Lázaro acordaron discutir la reforma constitucional.

“Santiago Creel está saboteando una decisión colegiada que tenía la firma de todos y si la firma ya no va a valer, si la palabra no vale en la política y la firma menos, qué le podemos creer a Acción Nacional, y no fue culpa de su coordinador, fueron tres personajes”

Ignacio Mier Velasco

Coordinador de Morena en la Cámara Baja