Panistas, indecisos sobre reactivación del cobro de parquímetros

Los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) no han definido si votarán a favor de modificar la Ley de Ingresos del municipio de Puebla, para reactivar el cobro de parquímetros del Ayuntamiento de Puebla.

Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las cuotas de derecho desde hace dos semanas y el Cabildo alista una enmienda para no perder la recaudación, en lo que queda del 2023.

Rafael Micalco Méndez, coordinador del PAN en el Congreso local, indicó que la bancada definirá su voto hasta que tengan certeza de que el impuesto es legal, pues el máximo tribunal lo invalidó por violar el derecho a la certeza jurídica y legalidad tributaria.

En el mismo sentido, opinó la representante por Puebla capital, Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien señaló que analizarán la legalidad del tema, al rechazar que haya convencimiento por parte del presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez.

Por su parte, el legislador Eduardo Alcántara Montiel dijo que no votará a favor hasta tener certeza de que el cobro no viola la ley, por lo que no habrá «cortesías políticas» con Rivera Pérez.

El diputado consideró que el Ayuntamiento debe esperar hasta el siguiente año para retomar el cobro, mientras que los tres panistas opinan que el programa ha funcionado en el Centro Histórico.

Foto: Agencia Enfoque

