Panistas niegan nepotismo en postulación plurinominal de Liliana Ortiz Pérez

Los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Micalco Méndez y Eduardo Alcántara Montiel, rechazaron que la designación de Liliana Ortiz Pérez como candidata a diputada federal plurinominal sea un acto de nepotismo.

Lo anterior, pese a que la panista no ha tenido cargos de dirección en el albiazul y el cargo más relevante en su paso por la administración pública fue la presidencia honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (Smdif).

Cabe destacar, que Ortiz Pérez aseguró su diputación en el tercer lugar de plurinominales, luego de que su esposo, Eduardo Rivera Pérez, fuera ratificado como candidato a la gubernatura de Puebla.

En entrevista, el coordinador de los diputados panistas, Rafael Micalco Méndez, respaldó la lista de plurinominales y confió que son «los mejores poblanos«.

Rafael Micalco declaró que la dirigencia nacional «tiene toda la confianza» para designar a quienes llegarán a la Cámara de Diputados sin ser votados por algún distrito.

Por su parte, el diputado Eduardo Alcántara Montiel comentó en entrevista que todos los interesados tienen derecho a participar, pues señaló que la aspiración de Ortiz Pérez es «legítima«.

A pregunta expresa, Eduardo Alcántara rechazó nepotismo a favor de la pareja de Rivera Pérez aunque cuestionó que la repartición de lugares «no genera confianza«.

«Hay que ser muy cuidadosos, todos tienen a salvo sus derechos y es legítimo que cualquiera busque un cargo, la manera en la cual lleguen y los acuerdos que se generen es lo que pone en tela de duda, yo no digo que ninguno tenga la capacidad de llegar, pero desafortunadamente la manera en la que llega no es la más proba y no genera confianza»

Eduardo Alcántara Montiel

Diputado local del PAN