Papás celebran «Ley Manu», a casi 5 años de la muerte de su hijo

Con sentimientos encontrados, Ramón y Luz, padres del activista fallecido, Manuel Vara Zenteno, celebraron la aprobación de la Ley estatal de Movilidad y Seguridad Vial, un proyecto que fue el sueño de su hijo, para garantizar ciudades más humanas.

Manu, como lo llamaban familiares y amigos, murió el 21 de noviembre del 2018 cuando pedaleaba en la avenida 11 Norte, a la altura de la calle 4 Poniente, luego que un conductor de una unidad del transporte público lo arrollara.

El ciclista promovía que las personas deberían tener acceso a la movilidad en la ciudad, causa que defendió hasta su último día de vida.

Luz del Carmen Zenteno recordó una vez más a su hijo este jueves 16 de noviembre, cuando la legislación bautizada como «Ley Manu» fue aprobada por el Congreso local, pues quisiera que su hijo estuviera presente en este suceso histórico.

«Preferiría que estuviera él y no nosotros a través de él», comentó la madre en entrevista con El Ciudadano México, pues para Manu esta ley llega tarde y a costa de su tragedia.

«Para mí realmente es recordar un poco la partida de Emmanuel, recordar su lucha, yo te puedo decir que en su momento cuando él me platicaba de estos temas yo le decía, ay mijo, aquí en México está muy difícil y él me contestaba: má, los que pensamos que podemos hacer el cambio podemos hacer todo y pedir todo. Ahora estamos en ese tema, pero no dejo de pensar que preferiría que estuviera él con estos logros y no nosotros a través de él»

Luz del Carmen Zenteno

Madre de «Manu»