Pide Gobernación no politizar allanamiento de fraccionamiento

Luego de darse a conocer que personas allanaron el fraccionamiento en el que vive el candidato a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, el titular de la Secretaría de Gobernación, Javier Aquino Limón, confirmó que los responsables son dos sujetos extranjeros que ya están detenidos.

En entrevista, el funcionario estatal expuso que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya inició una investigación y será ésta la que determine el móvil del hecho, por lo que consideró que no puede señalarse todavía que existan motivos políticos detrás de este suceso.

Aquino Limón precisó que los sujetos allanaron el fraccionamiento ubicado en la zona de Zavaleta, donde el candidato vive con su familia, pero no ingresaron nunca a su domicilio, sino al de una vecina, quien presuntamente resultó herida, pero no se ha confirmado.

El secretario de Gobernación destacó que las investigaciones podrían avanzar rápido, debido a que ya se tienen personas detenidas involucradas en el hecho, además de que el candidato panista ya hizo la denuncia correspondiente.

«Es un tema que está en proceso de investigación y preferiría no profundizar. El tema nada más es dejar muy claro que el gobierno del estado está atento y dará el acompañamiento necesario para que esto se esclarezca» Javier Aquino

Mencionó que todos los candidatos, sin importar su partido político, han tenido la protección que han solicitado para campaña, y en el caso de Eduardo Rivera, precisó que ya tenía el acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional.

Rechazó que esta situación represente focos rojos para el estado de cara a las próximas elecciones, no obstante, puntualizó que este es un incidente que merece atención, pero reiteró que no se puede hablar de tintes políticos hasta que no se esclarezca.

