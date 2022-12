Poder Judicial honra al gobernador: «Barbosa no se rajaba»

Magistrados, consejeros de la Judicatura y jueces del Poder Judicial de Puebla despidieron, con una guardia de honor, al gobernador Miguel Barbosa Huerta, tras recordar el temple y convicción del mandatario, fallecido el 13 de diciembre.

El homenaje póstumo el mandatario se llevó a cabo en la sede del Poder Judicial, en la calle 5 Oriente y 3 Poniente del Centro Histórico, donde arribó el cuerpo del zinacatepense para la ceremonia.

🔴 #Puebla | Acompañado de familiares, amigos y políticos, trasladan el féretro del gobernador Miguel Barbosa a la sede del Tribunal de Justicia donde se realizará otro homenaje de cuerpo presente. pic.twitter.com/R6V5Bmydq8 — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) December 14, 2022

Joel Sánchez Roldán, consejero de la Judicatura y decano del Poder Judicial recordó la trayectoria del gobernante emanado de Morena, desde la fundación de su propia firma de abogados en Tehuacán, su labor como legislador y líder en el Congreso de la Unión, hasta tomar las riendas de la entidad poblana.

Sánchez Roldán destacó que Barbosa Huerta siempre luchó «de manera frontal» por la defensa de sus convicciones y su temple, pues en algún momento llegó a declarar «Yo no me cansó, yo no me rajo y tope hasta donde tope».

Reconoció la vocación del mandatario de ayudar en cada ocasión a quien lo necesitara, sin importar el encargo conferido, mientras se mantenía como una persona «noble y sencilla».

En representación del Poder Judicial, el consejero manifestó sus condolencias a la esposa de Barbosa Huerta, Rosario Orozco Caballero, igual que a sus dos hijos, «Nos seguirá acompañando con ese espíritu indomable que siempre lo caracterizó», dijo.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla, Margarita Gayosso Ponce, encabezó la guardia de honor montada este miércoles desde Palacio de Justicia, en conmemoración al gobernador Miguel Barbosa Huerta, fallecido el pasado 13 de diciembre en Ciudad de México.

También estuvo el magistrado Juan Palafox Galeana, consejero de la Judicatura, quien hasta noviembre era titular de la Consejería Jurídica del gobierno estatal.

En su entrada al recinto del féretro, fue recibido con aplausos de los integrantes de la Judicatura y música, mientras que al retirarse la multitud que acompañaba al cortejo fúnebre vitoreó «¡Gobernador!» y «¡Barbosa, amigo, el Pueblo está contigo!»

Foto: Agencia Enfoque

