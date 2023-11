Policías tiran carrito de un elotero, gente enfurecida lo defiende (VIDEO)

A través de redes sociales se ha viralizado un video, causando indignación entre la ciudadanía, que ha denunciado un abuso de autoridad; dicho video muestra como policías y otros servidores públicos de la Ciudad de México tiran el puesto de elotes de una familia.

En el video se aprecia cómo al menos nueve elementos, de los que cinco portan cascos de motociclistas, arman un zafarrancho contra una familia que vendía elotes en calles de Cdmx la tarde-noche del 2 de noviembre.



Se puede distinguir a una mujer que toma de la mano a un niño que usa disfraz y al menos a tres integrantes más de la familia que tratan de defender su patrimonio. Los elementos de seguridad de la capital, aprovechando su mayoría, los empiezan a jalonear.

Caminábamos el día de hoy 2 de noviembre en Bolivar y Uruguay y vimos el abuso de autoridad de la @SSC_CDMX, contra unos vendedores de elotes y esquites. Cómo los empezamos a defender, le tiraron su producto y se robaron la mayonesa y los esquites. @martibatres @GobCDMX pic.twitter.com/VtKW5KvJgP — Mujer que toma café (@tihui) November 3, 2023

“¿Por qué se los están quitando? Son una familia”, se escucha decir a una mujer que contempla toda la escena. Mientras, más ciudadanos graban el exceso de fuerza utilizada contra una familia por vender elotes.

Todos graban, pero a los policías y servidores públicos presentes no les importa. Algunos hombres piden “Oyeeee, aguas con el morro, no lo avientes”. “Aguas con el niño”, dice otro al percatarse que el menor con todo y disfraz queda en medio de la trifulca, junto a la olla de agua hirviendo que tiene los elotes.

“No les pueden pegar”, reclaman los presentes: “No le pueden pegar a los niños”. “No, no, no, son una familia, no están haciendo nada”.