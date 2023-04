Precio de canasta básica continuará al alza en Puebla

Los precios de granos y aceites, así como la carne de cerdo, de res y de pollo, se mantendrán al alza en el estado de Puebla debido a la inflación, según declaró el director del sector de Alimentos y Bebidas de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Puebla, Carlos Sosa, quien advirtió que la canasta básica llegará a su punto más alto a mediados del 2023.

En rueda de prensa, Carlos Sosa explicó que todo lo relacionado con la importación de granos y semillas, se ha visto afectada debido al conflicto que existe por la guerra en Ucrania, lo que provocará que sus precios se mantengan altos, aunque no se prevé que la escalada continúe.

«Hasta que ese conflicto no se normalice o se normalice el flujo de sus mercancías, los granos, los aceites, no van a mejorar, sin embargo, no han incrementado más su precio, se han mantenido»

Carlos Sosa

Director de la Canacintra en Puebla