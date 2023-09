Presidente de Colombia rechaza tener síndrome de Asperger

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió a aclarar públicamente este lunes 4 de agosto que no padece síndrome de Asperger, como afirmó su hermano, Juan Fernando Petro, este fin de semana en una entrevista televisiva con la cadena Caracol.

LEER ADEMÁS: AMLO lamenta que aún haya golpes de Estado, al recordar el de Chile en 1973

De acuerdo con el diario El Tiempo, en su cuenta de X, Petro escribió:

“Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger. Es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994. Tenía 34 años de edad y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013, porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica”.

El hermano del presidente dijo a la cadena Caracol que en la adolescencia su padre los llevó al sicólogo y les dijo que tenían “el síndrome ese de autismo: Asperger”, indicó El Tiempo.

“Él habita su propio universo que está en su cabeza. A veces el mundo no existe allá afuera”, dijo Juan Fernando sobre el gobernante, al que calificó como un “genio”.

En la publicación en X, el jefe de Estado compartió el video de una antropóloga que se refiere a la supuesta noticia, que replicaron varios medios nacionales e internacionales, para explicar que las afirmaciones del hermano del presidente son “irresponsables” ya que, aún si fuera cierto, la única persona que podría compartir su diagnóstico sería quien lo padece, salvo que hubiera autorizado a alguien más.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com