Presunto feminicida serial narra asesinato de María José en Iztacalco

El presunto feminicida serial, Miguel C. M., detenido por el asesinato de María José en Iztacalco, aseguró que no pretendía asesinar a su vecina, pero aseguró que entró en un estado de «frenesí«.

Durante su testimonio ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ), el presunto feminicida serial reveló que ingresó en varias ocasiones a la casa de la adolescente sin que esta supiera, pero al ser descubierto por María José derivó en un violento ataque, por lo que perdido el control y no pudo detenerse y termino asesinándola.

"ENTRÉ en UN FRENESÍ en DONDE NO LOGRÉ PENSAR MIS ACCIONES"

Es Miguel Cortés, el químico feminicida de Iztacalco.

Así relató cómo comenzó el último de sus crímenes.

Es Miguel Cortés, el químico feminicida de Iztacalco.

Así relató cómo comenzó el último de sus crímenes.

La persona empieza a gritar ‘¿quién eres?, ¿qué haces aquí?’ Le dije ‘cálmate, no les he hecho nada, no vengo a agredir’; es más, me dio la impresión de que quería gritar hacia la ventana”, relató.

Miguel C. M. dijo que su reacción inmediata, al verse descubierto, fue el atacar a la adolescente. «Entré en un frenesí en donde no logré pensar, razonar mis acciones. Mi primer impulso fue atacar a la persona”, expuso el presunto feminicida serial.

"OLVIDÉ UN DETALLE: CUANDO UN CUERPO ES ASFIXIADO, QUITAS LAS MANOS y HAY UNA RESPIRACIÓN AGÓNICA"

Tranquilo, con pausas, describiendo…

Es parte de las confesiones del químico feminicida, Miguel Cortés.

La @FiscaliaCDMX no sabia de su existencia



Tranquilo, con pausas, describiendo…

Es parte de las confesiones del químico feminicida, Miguel Cortés.

La adolescente de 17 años intentó huir de su domicilio para pedir auxilio, ante lo cual el hoy detenido la sometió y asesinó.

«Nos caemos ambos hacia la parte de atrás de la cama y es cuando yo empiezo a ejercer presión sobre su cuello. Uso las dos manos para realizar esa dicha acción.”

LAS 7 VÍCTIMAS del QUÍMICO FEMINICIDA de IZTACALCO

-Amairany R 31

-Frida Sofia L 32 años

-Viviana Elizabet G 37

-Norma Elena O 41

-Cinthia Vanesa E 39

-Laura V 33

-Claidia Andrea A 36

La @FiscaliaCDMX de Desaparecidos nunca las halló.

La @FiscaliaCDMX de Desaparecidos nunca las halló.

Hoy @PDI_FGJCDMX busca cómo identificarlas.

Tras el crimen de la adolescente, el sujeto atacó a la madre de esta, quien ingresó a la casa, descubriendo lo ocurrido, por lo que la hirió gravemente. Sus acciones sugieren un patrón violento y despiadado.

«No lo pensé, seguía en mi estado de frenesí. Dije ‘ahora la cosa está mucho peor, la situación se ha agravado. Entonces, no me queda otro remedio, parece que no tengo otra salida más que hacer prácticamente lo mismo con la señora’. Pero esta vez utilicé un arma blanca, un cuchillo”, refirió el presunto feminicida serial.

El descuartizador de @IztacalcoAl llevaba un diario de sus crímenes:



Relatos brutales y precisos de cómo y cuándo acechaba.



Miguel Cortés quería ser descubierto. Quería parar pero no podía. @FiscaliaCDMX lo indaga por 20 #feminicidios. pic.twitter.com/d847Jk77GW April 19, 2024

El perfil de Miguel C. M. sorprende: educación universitaria, aparente apoyo a causas sociales y culturales, pero con un oscuro historial de violencia.

La investigación reveló un registro detallado de sus crímenes, así como pruebas contundentes halladas en su residencia, incluyendo restos humanos.

Algunas de sus posibles víctimas serían Amairany R., de 31 años; Frida Sofía L. de 32 años; Viviana Elizabeth G. de 37 años; Norma Elena O. de 41 años; Cinthia Vanesa E. de 39 años; Laura V. de 33 años y Claudia Andrea A. de 36 años de edad.

