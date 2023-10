AMLO inaugurará tramo Palenque-Cancún del Tren Maya el 15 de diciembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el viernes 15 de diciembre será inaugurado el tramo del Tren Maya de Palenque, Chiapas, a Cancún, Quintana Roo.

En conferencia matutina desde Quintana Roo, el mandatario explicó que los trabajos de construcción en el tramo 5 se extenderán a finales de enero de 2024, mes en el que estará completo el tramo de Cancún a Tulum, en Quintana Roo.

En febrero se consolidarán los mil 554 kilómetros que conectarán a Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

«En el caso del tramo 5, en efecto, ha sido más complejo de los que imaginábamos porque estamos construyendo para no afectar ríos submarinos, cenotes, se está haciendo por arriba el tren, más de 80 kilómetros de viaductos de doble vía, entonces sí es una obra muy importante. No hay en ninguna parte del país, 80 kilómetros de segundos pisos y eso es lo que se está llevando a cabo» Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

«Hemos cuidado mucho no afectar ríos subterráneos, no afectar, desde luego, zonas arqueológicas, cenotes… Hay pasos de fauna como no se habían hecho en el país en toda la historia; estamos hablando que el Tren Maya tiene más de 500 pasos de fauna”, agregó.

El tramo 5 se divide en los subtramos norte y sur. El primero, a cargo de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el segundo, integrado por empresas constructoras, las cuales desarrollan este trazo de manera coordinada.

El presidente señaló que el principal desafío a resolver en las próximas semanas es la conclusión del puente Boca del Cerro, ubicado en Tenosique, Tabasco, que cruzará el río más grande de México: el Usumacinta.

Este puente, a cargo de la empresa Mota-Engil, será insignia de la ingeniería civil mexicana al lograr la precisión necesaria para unir los trazos del Tren Maya, aseguró el jefe del Ejecutivo.

“Si tenemos suerte, porque la suerte cuenta en todo, en un mes y medio va a estar el puente y vamos a poder pasar a Palenque y vamos a poder inaugurar el tramo de Palenque a Cancún”, afirmó.

Tulum, vía aérea

AMLO reiteró que, en paralelo, los ingenieros militares de la Sedena construyen el Aeropuerto Internacional de Tulum «Felipe Carrillo Puerto», en Quintana Roo, que inaugurará el 1 de diciembre.

«Es uno de los más importantes aeropuertos del país y del mundo; una gran obra, una obra muy bella, de calidad»

El mandatario también celebró la venta de boletos de Mexicana de Aviación, nueva aerolínea del Estado, antes de su inicio de operaciones programada para el 30 de noviembre.

“Ya se están vendiendo, por ejemplo, los boletos para la nueva línea de Mexicana; ya van a empezar a volar los aviones de nuevo de Mexicana y van a volar a Tulum”, enfatizó.

Foto: Gobierno de México

