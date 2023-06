Productores de maíz liberan Aeropuerto de Culiacán, Sinaloa

Este jueves, productores de maíz acordaron desalojar el Aeropuerto de Culiacán, tras 40 horas de mantenerlo bloqueado como parte de las protestas por precios de garantías y tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera.

El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias (CNC), Arnoldo Verdugo Aguilar, señaló que a las 10:00 horas de este día tendrán una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya.

Por su parte, el gobernador Rocha Moya agradeció la postura de los productores por abandonar las instalaciones aéreas para que se reactiven todos los servicios e iniciar nuevas mesas de negociaciones sin afectaciones.

Mientras tanto, el presidente López Obrador dejó en claro en la mañanera que el gobierno federal no se dejará chantajear ante las protestas de productores que han ocasionaron la toma del Aeropuerto de Culiacán.

“Toman el Aeropuerto de Culiacán, por cierto no muchos (…) son como 200, entonces cierran el aeropuerto hasta que no tengan un aumento en el precio de garantía y que sea para todos, pero no vamos a ceder, aunque tengan el aeropuerto y también, para su tranquilidad, no vamos a usar la fuerza pública. Lo lamento mucho porque se afecta a quienes utilizan el aeropuerto, quienes necesitan viajar, pero nuestro Gobierno no permite chantajes, y menos de gentes acostumbradas a la corrupción”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México