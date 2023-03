Propone diputado regular participación de influencers en campañas políticas

El legislador de Morena, Nazario Norberto, lanzó una iniciativa para regular a los influencers en el contexto de las próximas elecciones en 2024, donde se elegirá la presidencia, jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y varias gubernaturas.

Durante una entrevista con el medio Milenio, el diputado explicó que su propuesta adiciona diversos párrafos y porciones normativas a los artículos 211, 212, 242 y 243 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para así establecer los lineamientos sobre los creadores de contenido en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y TikTok.

En 2021, más de 100 influencers promovieron al Partido Verde Ecologista (PVEM) en plena veda electoral, por lo que derivó en este proyecto que deberá definir la figura de «influencer digital»; el diputado declaró que los influencers usan su capacidad de convencimiento para publicitar a un partido, obteniendo algún beneficio de carácter económico o en especie.

Se deberá considerar simpatizante de un candidato o partido político a aquel influencer, por lógica pura, siempre y cuando use sus medios digitales para publicitarlos; y asimismo, se establece que en la veda electoral, los candidatos deberán de retirar toda publicidad física y abstenerse de publicaciones digitales, por sí o por interpósita persona, en este caso aquellos contratados para promover su campaña.

“La propuesta es una adición a la Ley Federal del Trabajo; lo que queremos es que haya piso parejo para todos los candidatos, estamos proponiendo que en la Ley Electoral se incluya el nombre de los influencers. Lo presentamos porque algún partido hace algunos meses, contrató y apoyó con más de 70 influencers a un candidato, y para contratarlos, no creo que no hayan cobrado, no sé cuánto dinero se gastó, entonces ahí hay que regularlo”

“Lo que estoy pidiendo es que todos los candidatos tengamos piso parejo, o sea no porque unos tengan dinero y conozcan a infuencers que los apoye, porque los cobra una cantidad equis, puedan (…) Es para que todos podamos -en un momento determinado- si vamos a contratar a un influencer, saber cuánto nos va a cobrar y esa cantidad que nos cobre que también entre dentro de la campaña”, agregó.

