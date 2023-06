Puebla: 22 municipios más tendrán plan de resiliencia ante desastres

En Puebla, 22 municipios más contarán con programas de resiliencia ante desastres, con el fin de generar estrategias de respuesta ante emergencias derivadas de sismos, sequías, lluvias, huracanes, deslaves, así como del volcán Popocatépetl.

Lee más: Medio Ambiente licita últimos cinco verificentros en Puebla

En una gira de trabajo en el municipio de Atlixco, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y la Oficina de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron una carta de acuerdo para la Reducción del Riesgo de Desastres en favor de la iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes 2030.

En su mensaje, Céspedes Peregrina destacó que el acuerdo coloca a Puebla en las políticas de desarrollo a nivel internacional, en este caso, en materia de medio ambiente y cambio climático.

Señaló que más que generar acciones de respuesta en casos de emergencia, el gobierno estatal debe impulsar la prevención entre la ciudadanía.

“¿Por qué la prevención? ¿Por qué dar cheques para cubrir temas de desastres? ¿Por qué apoyar al campo con otro tipo de material cuando tenemos la vocación original?, el tema es muy simple: se llama cambio climático. Tenemos un cambio climático que tenemos que atender”, manifestó. Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla

Céspedes Peregrina indicó que estas acciones de carácter internacional deben de ir acompañadas con políticas públicas locales, en este tenor, recordó que mañana comenzará el mega programa de reforestación con 9 millones de árboles y plantas en todo el estado.

¿Cuáles son los municipios que tendrán programas de resiliencia?

De acuerdo con la PNUD, la iniciativa de Desarrollando Ciudades Resilientes tiene como propósito apoyar a las ciudades en su senda hacia la reducción del riesgo y el desarrollo de la resiliencia a través de una hoja de ruta para la resiliencia urbana, facilitando el acceso al conocimiento, las herramientas de diagnóstico, monitoreo y reporte.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), Beatriz Manrique Guevara, dio a conocer los 22 municipios que tendrán programas de resiliencia ante desastres, los cuales se enlistan a continuación:

Acteopan, Atzala, Calpan, Chiautzingo, Chietla, Domingo Arenas, Epatlán, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, Nealtican, San Felipe Teotlalcingo, San Jerónimo Tecuanipan, San Martín Totoltepec, San Miguel Xoxtla, San Nicolás de los Ranchos, Tepemaxalco, Tepeojuma, Tepexco, Tlaltenango, Tlapanalá, Tilapa y Tepeaca.

Dichas demarcaciones se sumarán a los primeros 17 que se anunciaron en 2022: Atlixco, Aquixtla, Aljojuca, Cohuecan, Huaquechula, Cuautempan, Ixtacamaxtitlán, Huitzilan de Serdán, San Salvador el Seco, San Nicolás Buenos Aires, Tetela de Ocampo, Tlachichuca, Tianguismanalco, Tepetzintla, Xochiapulco, Tochimilco y Xochitlán de Vicente Suárez.

Manrique Guevara señaló que al momento sólo 10 municipios poblanos han aprobado este programa en su Cabildo, pero sólo Atlixco le ha asignado recursos específicos y lo ha puesto en marcha durante la contingencia por la caída de ceniza volcánica.

La funcionaria estatal destacó la importancia de implementar esta herramienta, al señalar lo siguiente: “Quiero solamente poner el ejemplo de Juan C. Bonilla ¿Por qué es importante hacer una evaluación de riesgos?, porque Juan C. Bonilla presentó un socavón en una zona donde hoy sus instrumentos dicen que es una zona para el crecimiento, no será posible, hay un gran riesgo y no podemos poner una población en vulnerabilidad, de eso se trata este trabajo”.

Entregan mil acciones de producto lácteo

En la gira en Atlixco, el mandatario Sergio Salomón Céspedes también entregó mil acciones de producto lácteo, 145 apoyos de indemnizaciones por fuertes lluvias y granizada y 77 apoyos de la Estrategia para Aumentar la Producción de Sorgo en la Mixteca Poblana, con una inversión de 1.8 millones de pesos.

Asimismo, otorgó 32 títulos de propiedad urbanos y suburbanos correspondientes a dos municipios de la región, y apoyos del Programa de Mantenimiento y Dignificación de Espacios Educativos.

Comienza distribución de semillas de sorgo

En tanto, en el municipio de Tepexco, Céspedes Peregrina inició la entrega de mil 705 paquetes de semilla de sorgo, para distribuirse en 6 mil 204 hectáreas de 58 municipios de la región de la Mixteca, con una inversión de más de 20 millones de pesos.

A la par, fueron otorgados 150 acciones de producto lácteo para el bienestar para las familias poblanas, así como de módulos avícolas.

Finalmente, en Chietla, el gobernador inauguró el Festival Multicultural La Cambia 2023, una fiesta tradicional que promueve el trueque, la cual se llevará a cabo el 6 y 7 de junio.

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com