Puebla: Sheinbaum propone remunerar trabajo doméstico y más becas

La candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso dos nuevos apoyos económicos, uno para mujeres de 60 a 64 años y otro a estudiantes de nivel básico.

Durante su gira en Puebla, afirmó que estos programas sociales serán universales y se sumarán a los existentes, creados durante la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La pensión para mujeres de 60 a 64 años será para retribuir el trabajo doméstico que las mexicanas realizan a lo largo de su vida, que no es compensando económicamente, explicó la abanderada de Morena.

Señaló que las jefas de familias cuidan a los hijos, realizan la limpieza, cocinan, y muchas ocasiones también tienen un empleo fuera del hogar, por lo que este apoyo es un reconocimiento por dichas labores a lo largo de los años.

«Sin ese trabajo no existiría México, por qué las mujeres sostienen el país» Claudia Sheinbaum Pardo

En caso de ganar la presidencia, aseguró que el mencionado apoyo económico se dará a un millón de mujeres durante 2025 y en lo que resta del sexenio se ampliará para que sea un derecho universal.

Plantea beca universal nacional

Sheinbaum Pardo planteó que el programa de becas universales que implementó en Ciudad de México cuando fue jefa de Gobierno se replique a nivel nacional en todas las escuelas públicas de nivel básico.

Estas becas no harán distinción del promedio de los estudiantes y abarcarán nivel preescolar hasta secundaria, pues sostuvo que hay casos en que los menores no cuentan con recursos para aprovechar la educación

Durante su mitin en Tehuacán, la morenista reconoció que persiste el reto de consolidar el sistema de salud pública, tras la pandemia y con la implementación del modelo IMSS-Bienestar.

Sheinbaum afirmó que este esquema logrará la atención universal para aquéllos sin seguridad social, además de lograr la suficiencia de profesionistas y centros de salud.

En este municipio, la candidata aprovechó para recordar a quienes buscan abanderar el movimiento que no debe olvidar los principios de la cuarta transformación y acatar las máximas de «no mentir, no robar y no traicionar».

«El poder sólo es virtud cuando se pone al servicio de los demás, ahora que quieren ser candidatos por ahí y todo esto que no se les olvide el movimiento, que no se les olviden las causas, los principios con los cuales gobernamos»

Elección de consejeros electorales y ministros

Desde San Pedro Cholula, en la última parada de su gira por la entidad poblana, Sheinbaum reiteró su propuesta de que consejeros electorales y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sean electos en votación popular.

Acusó que «el máximo tribunal del país hoy funciona para beneficio de un grupo«, por lo que sentenció que el Poder Judicial debe democratizarse.

La candidata consideró que esta propuesta, impulsada en un principio por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentará «la democracia» y reiteró que uno de los principios de Morena es «con el pueblo todo, sin el pueblo nada».

