Activista trans exige inclusión de comunidad LGBTQ en cargos públicos

La activista trans de Puebla, Gabriela Chumacero, aseveró que los partidos políticos deben incluir a integrantes de la comunidad LGBTIQ+ a un cargo público como una forma de inclusión y no sólo de relleno para cumplir la reglamentación establecida por los órganos electorales.

Durante rueda de prensa, la presidenta del colectivo Grupo Transgénero lamentó que personas trans hayan sido inscritas en posiciones tan bajas para contender por un puesto de elección popular, pues puntualizó que están capacitadas para afrontar cualquier responsabilidad.

Lo anterior, luego de que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) la postuló en la posición ocho de las diputaciones locales por la vía plurinominal.

En ese sentido, mencionó que es importante que los partidos políticos sumen esfuerzos con las personas transgénero para visibilizar sus necesidades y no para promocionarse de cara al proceso electoral.

«Yo no nací con un puesto público, yo nací de la calle para servirle a mi población y ayudar también a los que no son mi población, que vean que si se van a incluir (personas trans) que se incluyan como seres humanos, no como partidistas»

Gabriela Chumacero

activista