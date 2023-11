Estudiantes Upaep solicitan implementación de mejores políticas migratorias

Estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) solicitan a autoridades gubernamentales y a la sociedad civil mexicana implementar políticas migratorias menos violentas hacia los migrantes latinoamericanos, empezando por la despenalización del tránsito migrante en las 32 entidades de México.

La Comisión de Derechos Humanos (CDH) dio a conocer que México que es uno de los países con mayor número de reportes realizados en el Instituto Nacional de Migración (INM) por violación a la integridad de las personas migrantes en situación irregular,

Las denuncias señalan que en 2022 se registraron 2 mil 141 casos, en comparación con el 2021, en el que se contabilizaron mil 239. Esto representa un aumento del 57.87 por ciento en tan sólo un año.

Los académicos Alma Pérez Montelongo, Bianca Benitez Candelero, Emilio Aguilar del Razo y la doctora Lourdes Rosas López de la facultad de Ciencia Política y Gobierno expusieron que en los últimos tres años, el INM se ubicó dentro de las tres dependencias con más quejas de la CDH, motivo por el que señalaron que es fundamental que se trabajen en políticas para disminuir estos casos.

Por tal motivo, enlistaron distintas recomendaciones dirigidas a las autoridades para la elaboración de políticas migratorias para las personas de Latinoamérica que cruzan por el territorio mexicano, entre las cuales destaca la implementación de capacitación a elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno para evitar casos de extorsión en contra de migrantes.

Asimismo, piden que se penalicen a las autoridades del Instituto Nacional de Migración que ejerzan abuso de poder en contra de los migrantes, así como hacer valer sus derechos dentro del país.

En cuanto a la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales solicitan la creación de una credencial con datos personales de los migrantes, para utilizarla como identificación oficial y así tener un registro de las personas que ingresan al país.

Además, piden que se establezcan plataformas digitales para que se pueda compartir información de importancia a los migrantes, así como una reforma institucional para que los tres órganos de gobierno puedan involucrarse en este tema.

Aunado a lo anterior, precisaron que el gobierno federal no es la única autoridad competente para atender el tema migratorio, pues señalaron que tanto el municipio como el estado deben atender esta problemática de manera competente.

Finalmente, expusieron la importancia de que las autoridades puedan atender en estas peticiones para garantizar un trato digno los migrantes, pues expusieron que en los últimos meses se ha registrado una mayor cantidad de núcleos familiares de migrantes.

Foto: Archivo El Ciudadano México

