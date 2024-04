Incidente en Tren Maya se debió a fijación de tornillos, confirman

La causa del descarrilamiento de un vagón del Tren Maya se debió a la falta de fijación de tornillos en vías, así lo confirmó este martes el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.

Durante la rueda de prensa mañanera, el titular de la Sedena puntualizó que lo que se encontró fue la falta de fijación de los tornillos, pues antes del tren que se descarriló pasaron dos que tal vez pudieron aflojarlos.

A la par, reiteró que esta falla no afectó a terceros, pues únicamente se revisó el estado del vagón y se investigó la naturaleza del incidente.

“Esto fue lo que se encontró, que la sujeción de este clamp no era la adecuada, no estuvo sujeta para que pudiera realizar su operación normal y pasaron tres trenes, el último es el que toma de manera incorrecta este aparato de vía y es lo que genera que se salga de las vías, No hubo incidente, más que daños en el tren”

Luis Cresencio Sandoval

secretario de la Defensa Nacional