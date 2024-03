«No es mi culpa» madre de Camila responde a secretario

“No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija… confíe en las personas equivocadas porque me dieron otra cara”, dijo la madre de Camilia, la menor de 8 años que fue secuestrada y asesinada en Taxco, Guerrero.

Esto luego de que en entrevista, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Taxco, Doroteo Vázquez, se refirió al caso como una omisión por parte de la madre, pues debió de estar atenta de su hija y vigilarla.

Cabe destacar que luego de que emitió este comentario, el funcionario recibió una lluvia de críticas de parte de activistas, políticas y la opinión pública, por lo que tuvo que emitir un pronunciamiento para disculparse.

Por otra parte, sobre el linchamiento de la mujer que presuntamente había secuestrado y asesinado a su hija y que terminó con su vida, indicó que ella no hubiera preferido que quedara con vida para que «pudriera» en la cárcel y sintiera el sufrimiento que ella sentirá por quedarse sin su hija.

Finalmente, deseó que ninguna madre ni hija pase por lo que ella está pasando, pues es un dolor muy difícil que podría no superarse jamás, ya que al arrebatarle a su hija se levaron un parte de la madre.

Foto: Archivo El Ciudadano México

