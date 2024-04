Pepe Chedraui califica como «guerra sucia» pinta de bardas en su contra

El candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la presidencia municipal de Puebla, José Chedraui Budib, calificó como «guerra sucia» la pinta de bardas en su contra realizadas presuntamente por la oposición.

Lo anterior, luego de que en distintas bardas de la capital poblana aparecieron pintas que promueven el voto diferenciado con la leyenda «Claudia sí, Pepe no», en referencia a la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo y José Chedraui.

Durante la rueda de prensa, el morenista puntualizó que la alianza opositora se encuentra desesperada y preocupada por ganar, por lo que denunció que han recurrido a pintar bardas para desprestigiarlo.

«Estoy seguro de que es guerra sucia, aquí ya no hay fuego amigo, aquí estamos trabajando por Puebla, sin duda están desesperados, ya no saben qué hacer, ya no saben qué decir, se están volviendo locos»

José Chedraui Budib

candidato a la presidencia municipal de Puebla