"Sólo las autoridades sabrían los detalles de por qué no se han intervenido, por qué no se han atendido, por qué no se ha trabajado en ellos”.

¿Qué hace falta para restaurar las casas abandonadas del Centro Histórico de Puebla?

Opinión del arquitecto especialista en el patrimonio edificado del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla: Carlos Montero Pantoja, respecto a las casas abandonadas del Centro.